В Витебской области благоустроят 27 родников

Новости Беларуси. Своеобразная акция приурочена ко Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечают 5 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые масштабные работы проводят сегодня в Витебске, на источнике Иоанна Крестителя. Здесь устанавливают бетонный колодец, вокруг которого позже уложат каменный грот. Меняют трубу, укрепляют лестницу: добраться до родника непросто, он находится в овраге. Накануне воду из источника проверили специалисты и подтвердили: она пригодна для питья.

Виктор Галанов, председатель Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

С точки зрения экологии любой родник, он априори довольно-таки ценный для данной территории. Потому что он поддерживает гидрологический режим на территории. Он определяет биологическое разнообразие на данной местности. Является естественным притоком для подпитки водных ресурсов, здесь река Витьба протекает, и используется в качестве источника питьевого водоснабжения людей. Местные жители этот источник знают и очень активно его используют.