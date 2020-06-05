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В Витебской области благоустроят 27 родников

05 июня 2020 12:46
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Новости Беларуси. Своеобразная акция приурочена ко Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечают 5 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Витебской области благоустроят 27 родников-1

Самые масштабные работы проводят сегодня в Витебске, на источнике Иоанна Крестителя. Здесь устанавливают бетонный колодец, вокруг которого позже уложат каменный грот. Меняют трубу, укрепляют лестницу: добраться до родника непросто, он находится в овраге. Накануне воду из источника проверили специалисты и подтвердили: она пригодна для питья.

В Витебской области благоустроят 27 родников-4

Виктор Галанов, председатель Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
С точки зрения экологии любой родник, он априори довольно-таки ценный для данной территории. Потому что он поддерживает гидрологический режим на территории. Он определяет биологическое разнообразие на данной местности. Является естественным притоком для подпитки водных ресурсов, здесь река Витьба протекает, и используется в качестве источника питьевого водоснабжения людей. Местные жители этот источник знают и очень активно его используют. 

В Витебской области благоустроят 27 родников-7



На территории только Витебской области находится более 200 родников. Удается обнаружить и новые. Экологи призывают белорусов рассказать об источниках на их малой родине. Как это сделали жители деревни Лужки Глубокского района, обнаружив в этом году сразу два ключа, бьющих из-под земли. В 2020 году в четвертый раз в стране планируют провести Международный водный форум «Родники Беларуси».

# Водоемы Беларуси # общество # Виктор Галанов # Фотофакт

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