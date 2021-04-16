«С дедом вместе, ему уже почти 90 лет, тушили». К чему может привести поджог сухой травы?

Новости Беларуси. Число пожаров в экосистемах Беларуси с начала 2021 года вплотную приблизилось к полутора тысячам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огнем уничтожены десятки гектаров сухой травы и леса. От весенних палов страдает не только флора, но и фауна. Насекомые, ежи, грызуны, гнездящиеся на земле птицы – огонь уничтожает на своем пути все живое. Люди не исключение. Жертвами весенних палов на этой неделе стали сразу четыре человека: в Минской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях. Еще четверо получили ожоги.

В минувший понедельник Николай Лысенок тушил на своей улице пустырь.