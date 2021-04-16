«С дедом вместе, ему уже почти 90 лет, тушили». К чему может привести поджог сухой травы?
Новости Беларуси. Число пожаров в экосистемах Беларуси с начала 2021 года вплотную приблизилось к полутора тысячам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огнем уничтожены десятки гектаров сухой травы и леса. От весенних палов страдает не только флора, но и фауна. Насекомые, ежи, грызуны, гнездящиеся на земле птицы – огонь уничтожает на своем пути все живое. Люди не исключение. Жертвами весенних палов на этой неделе стали сразу четыре человека: в Минской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях. Еще четверо получили ожоги.
В минувший понедельник Николай Лысенок тушил на своей улице пустырь.
Николай Лысенок, житель Лоева:
С дедом вместе, ему уже почти 90 лет, тушили этот пожар. Он с лопатой, я с ведрами. Кое-как удалось нам. Небольшой очаг такой, но горело вокруг. Мы все потушили. Потом приехали уже пожарные, милицию я тоже вызывал.
Когда с огнем было покончено, на пепелище обнаружили пожилую соседку. Спасать женщину было уже поздно.
В тот же день при схожих обстоятельствах погиб еще один человек в Минской области, несколько человек получили ожоги, а в деревне Ветчин Житковичского района огонь уничтожил восемь хозяйственных построек и повредил два дома.