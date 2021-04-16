«Никогда один не похож на второй». Что говорят о весенних палах те, для кого тушение пожара – дело всей жизни?
Новости Беларуси. Число пожаров в экосистемах Беларуси с начала 2021 года вплотную приблизилось к полутора тысячам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огнем уничтожены десятки гектаров сухой травы и леса. От весенних палов страдает не только флора, но и фауна. Насекомые, ежи, грызуны, гнездящиеся на земле птицы – огонь уничтожает на своем пути все живое. Люди не исключение. Жертвами весенних палов на этой неделе стали сразу четыре человека: в Минской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях. Еще четверо получили ожоги.
Вот уже неделю над Полесьем активно работает авиация МЧС. Класс пожарной опасности в лесах на юге страны достиг третьего номера.
Николай Лазаровский, старший летчик-наблюдатель авиации МЧС Беларуси:
Десантники-пожарные первыми приступают к тушению. То есть пока пожар на малой площади горит, на незначительной, они имеют все силы и средства, чтобы потушить его, локализовать, и тем самым передать работникам лесной охраны на окарауливание и дотушивание на малой площади.
Николай Тихонов – представитель одной из самых редких профессий в стране. На счету десантника-пожарного 531 потушенный пожар. Полеты, высадки и борьба с огнем – это вся его жизнь. Более 30 лет стажа.
Николай Тихонов, старший инструктор десантно-спасательной службы авиации МЧС Беларуси:
Никогда один пожар не похож на второй. Все зависит от погодных условий, от класса пожарной опасности, от наличия скорости ветра. Нам непосредственно дается указание, допустим, отбить левую сторону пожара, правую, южную, восточную. Почему? Потому что мы находимся в воздухе и нам все прекрасно видно.
Обнаружить и оперативно ликвидировать возгорания сегодня помогают современные видеосистемы. Ситуацию мониторят даже из космоса. И все же ключевой момент в борьбе с пожарами – это понимание в обществе того, что это дело общее. Ведь львиная часть пожаров в экосистемах – дело рук человека.