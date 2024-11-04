С чего начинается утро белорусской певицы Влады? Созвон со звездой

Принято считать, что понедельник – день тяжелый. А вот у всех ли? Давайте разбираться. Рубрика «Утренний созвон» в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Алеся Лакина, ведущая:
Каждый из нас начинает свое утро по-разному. Приходя на работу, мы даже не задумываемся, с какой ноги встали наши коллеги. А как пробуждаются звезды? Прямо сейчас отправимся в гости к знаменитости и узнаем, как же она начинает свое утро. Позвоним певице Владе.
Влада, певица:
У меня сейчас очень насыщенный гастрольный график. Я поздно возвращаюсь с концертов, рано утром я вновь накрашенная и отправляюсь на концерты. Мой день всегда начинается с того, что мы с моими подписчиками пьем кофе. Строится школа, и каждое утро я оцениваю, как же построилась школа и скоро ли мы ее будем посещать.
И, конечно же, нужно что-то приготовить. Есть сложнейшее блюдо, блюдо «высокой кухни», которое у меня никогда не получается приготовить. Это сырники. Вообще я мама школьницы, поэтому обычно я по утрам собираю собойки. Моей дочери 11 лет, теперь она мне помогает. Я вполне могу делегировать ей приготовление блинов.
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