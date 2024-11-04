С чего начинается утро белорусской певицы Влады? Созвон со звездой

Принято считать, что понедельник – день тяжелый. А вот у всех ли? Давайте разбираться. Рубрика «Утренний созвон» в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Алеся Лакина, ведущая:

Каждый из нас начинает свое утро по-разному. Приходя на работу, мы даже не задумываемся, с какой ноги встали наши коллеги. А как пробуждаются звезды? Прямо сейчас отправимся в гости к знаменитости и узнаем, как же она начинает свое утро. Позвоним певице Владе.