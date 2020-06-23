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С бассейном и тиром в подвале. В Московском районе Минска стоят школу на 1240 учеников

23 июня 2020 11:29
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Новости Беларуси. В Московском районе Минска продолжается строительство школы. Здание расположится по адресу Чюрлениса, 18, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С бассейном и тиром в подвале. В Московском районе Минска стоят школу на 1240 учеников-1

Посещать учебное заведение смогут 1 240 учеников. Оно будет состоять из нескольких блоков в два, три и четыре этажа. Для учащихся оборудуют бассейн с двумя чашами: на 50 и 20 человек.

С бассейном и тиром в подвале. В Московском районе Минска стоят школу на 1240 учеников-4

В подвальном помещении будет тир на четыре стрелковых места. Предусмотрены спортивный, гимнастический, тренажерный, а также актовый залы.

С бассейном и тиром в подвале. В Московском районе Минска стоят школу на 1240 учеников-7

Игорь Андрейчиков, главный инженер КУДП «УКС ЗАПАД»:
В настоящее время ведутся работы по возведению каркаса монолитного железобетонного здания бассейна. Уже два этажа смонтированы. Также ведутся работы по выполнению фундаментов первого, второго и третьего блоков.

С бассейном и тиром в подвале. В Московском районе Минска стоят школу на 1240 учеников-10

Здание будет соответствовать самым современным требованиям: для людей с ограниченными возможностями оборудуют подъемную платформу. Школа будет оснащена пандусами и камерами видеонаблюдения. Строительные работы начались в январе. Двери новой школы для будущих учеников откроются в ноябре 2021 года.

# Школы в Беларуси # общество # Игорь Андрейчиков # Фотофакт

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