С бассейном и тиром в подвале. В Московском районе Минска стоят школу на 1240 учеников

Новости Беларуси. В Московском районе Минска продолжается строительство школы. Здание расположится по адресу Чюрлениса, 18, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Московском районе Минска продолжается строительство школы. Здание расположится по адресу Чюрлениса, 18, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посещать учебное заведение смогут 1 240 учеников. Оно будет состоять из нескольких блоков в два, три и четыре этажа. Для учащихся оборудуют бассейн с двумя чашами: на 50 и 20 человек.
В подвальном помещении будет тир на четыре стрелковых места. Предусмотрены спортивный, гимнастический, тренажерный, а также актовый залы.
Игорь Андрейчиков, главный инженер КУДП «УКС ЗАПАД»:
В настоящее время ведутся работы по возведению каркаса монолитного железобетонного здания бассейна. Уже два этажа смонтированы. Также ведутся работы по выполнению фундаментов первого, второго и третьего блоков.
Здание будет соответствовать самым современным требованиям: для людей с ограниченными возможностями оборудуют подъемную платформу. Школа будет оснащена пандусами и камерами видеонаблюдения. Строительные работы начались в январе. Двери новой школы для будущих учеников откроются в ноябре 2021 года.