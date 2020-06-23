С бассейном и тиром в подвале. В Московском районе Минска стоят школу на 1240 учеников

Новости Беларуси. В Московском районе Минска продолжается строительство школы. Здание расположится по адресу Чюрлениса, 18, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посещать учебное заведение смогут 1 240 учеников. Оно будет состоять из нескольких блоков в два, три и четыре этажа. Для учащихся оборудуют бассейн с двумя чашами: на 50 и 20 человек.

В подвальном помещении будет тир на четыре стрелковых места. Предусмотрены спортивный, гимнастический, тренажерный, а также актовый залы.

Игорь Андрейчиков, главный инженер КУДП «УКС ЗАПАД»:

В настоящее время ведутся работы по возведению каркаса монолитного железобетонного здания бассейна. Уже два этажа смонтированы. Также ведутся работы по выполнению фундаментов первого, второго и третьего блоков.