23 июня. Статистика по коронавирусу в Беларуси

Новости Беларуси. К 23 июня в Беларуси вылечились от коронавируса и отпущены из больниц 38 688 пациентов.

По данным Минздрава, которые опубликованы в Telegram-канале, в стране COVID-19 подтверждён у 59 487 человек. На территории республики скончались 357 пациентов с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусной инфекцией.

В Беларуси проведено 886 248 тестов на COVID-19.