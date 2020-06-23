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23 июня. Статистика по коронавирусу в Беларуси

23 июня 2020 10:41
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Новости Беларуси. К 23 июня в Беларуси вылечились от коронавируса и отпущены из больниц 38 688 пациентов.

По данным Минздрава, которые опубликованы в Telegram-канале, в стране COVID-19 подтверждён у 59 487 человек. На территории республики скончались 357 пациентов с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусной инфекцией.

В Беларуси проведено 886 248 тестов на COVID-19.

«За три месяца эпидемии мы только хирургических масок потратили столько, сколько обычно за три года». Директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии рассказал о ситуации в клинике (здесь подробности).

# Коронавирус # общество

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