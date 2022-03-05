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С ароматными блинами и сожжением чучела зимы. Где отметить Масленицу в Беларуси?

05 марта 2022 14:15
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Новости Беларуси. На проводы зимы приглашают 5 марта белорусов во многих городах. Веселый и сытный народный праздник отметят и в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С ароматными блинами и сожжением чучела зимы. Где отметить Масленицу в Беларуси? -1

Гуляния по традиции пройдут в поместье белорусского Деда Мороза. В программе увлекательная экскурсия по сказочной усадьбе, ярмарка «Гуляй, Масленица» и народные игры. Посетителей угостят ухой и, конечно, главным блюдом Масленицы – ароматными блинами с вареньем и чаем на пущанских травах. Завершится праздник традиционным обрядом сожжения чучела зимы.

С ароматными блинами и сожжением чучела зимы. Где отметить Масленицу в Беларуси? -4

А 7 марта в Национальном парке проведут гастрономическую ярмарку. Она развернется на площади рядом с рестораном «Беловежская пуща». Можно будет приобрести и угоститься блюдами из дичи, вареньем из разных ягод, медом и кондитерскими изделиями. Организаторы обещают порадовать женщин приятными сюрпризами.

С ароматными блинами и сожжением чучела зимы. Где отметить Масленицу в Беларуси? -7

Отметят Масленицу и в других регионах. В Минске 5 марта также будет много блинных мест. Традиционно гостей встречают на площадке у Дворца спорта и в ботаническом саду.

# Масленица в Беларуси # общество # Фотофакт

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