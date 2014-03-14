Жители Советского и Первомайского районов Минска воюют с коммунальщиками: канализацию прорывает, дворы грязные, фонари не горят

Новости Беларуси. А вот что делать, если трубы в доме текут, во дворе — горы мусора, а детская площадка становится небезопасной? Улучшить работу жилищно-коммунальных служб призвана межведомственная группа, созданная по поручению президента более месяца назад. За это время многие проблемы специалистам удалось решить, однако, как выясняется, есть среди них и те, исправить которые пока не получается

Воюет Зоя Сергеевна с ЖЭСом. Канализацию в ее доме прорывает стабильно - пару раз в месяц. Вода в подвале поднимается до самого входа. Последствия последнего потопа уже устранили, но следы видны до сих пор, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зоя Артюх:

Живу на первом этаже. Когда начинает течь канализация, это слышно даже во время сна. Запах идет по всему подъезду. По первому этажу везде стоит этот запах. В последнее время уже как-то чаще стала с ними разговаривать на повышенных тонах, потому что не прекращается.

Точно такая же проблема и во многих соседних домах. Здания старые. Трубы не выдерживают. Решать вопрос, говорят, нужно кардинально, обновив ветхие участки. Дело хлопотное и затратное, пока коммунальщики на такие меры не решились. Да и к самим жильцам есть претензии по эксплуатации.

Валентин Ткаченко, и.о. директора КУП «Жилищно-эксплуатационный участок №72 ЖРЭО Советского района Минска»:

При очистке канализации часто оттуда достаются и памперсы детские, и тряпки, и крышки. Иногда удивляешься, как это может туда попасть.

В этих домах о ветхости конструкций речи не идет. Здесь бы наладить элементарный быт. В новом районе за два года не смогли разобраться даже с уборкой мусора.

Олег Бабылев:

Последний раз я видел уборщиков в подъезде летом прошлого года.

Дворников на территории не застать, зато пакеты и бутылки, буквально повсюду. И под окнами, и на детской площадке. А между тем, графа «уборка территории» в жировке оплачивается регулярно.

Светлана Насонова:

У меня двое маленьких детей. Когда выходим днем гулять, то не совсем приятно, что повсюду летит мусор, пакеты. Очень грязно.

Мусорки забиты до отказа. Контейнеры из подъездов жильцы вывези прямо к дороге. Хоть на несколько метров, но уже ближе к коммунальным службам. Правда, сотрудникам ЖЭСа от этого не легче. Кадров не хватает, горы мусора оказались неподъемными. Разгружаться, как на городскую свалку, сюда приезжают из соседних коттеджей. Своими силами неиссякаемый поток незваных гостей жильцам остановить не удается.

Мусорная война на этой территории продолжается почти два года. Столько же жители пытаются добиться освещения района — по вечерам здесь до сих пор не горит ни один фонарь, а во дворах полно открытых люков.

Конечно, ЖЭС обвинять во всех своих бедах жители и сами не спешат. Решить вопросы в одиночку коммнульщики объективно не в состоянии.

Любовь Малиновская, главный инженер КУП «Жилищно-эксплуатационный участок №123 ЖРЭО Первомайского района Минска»:

Нет институтов, в которых учат именно работников обслуживания жилого фонда. Потому что у нас в ЖЭСе на комплексном обслуживании находятся полностью здания - с нуля. Кадров не хватает. Жалко, конечно, что сейчас нет служебного жилья у людей.

Виктор Яковлев, заместитель начальника управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Много здесь субъективного. То есть все зависит от работы конкретного человека, который обслуживает определенный дом, определенный двор. Был рассмотрен вопрос по структуре персонала и по системе подготовки кадров. В этом направлении тоже даны поручения. Чтобы система подготовки персонала соответствовала той ответственности, которая лежит на конкретном специалисте ЖКХ.

Каким будет коммунальное хозяйство после обновления, на чьей стороне правда и как, наконец, примирить воюющие стороны — ответы в том числе и на эти вопросы рабочая группа по проблемам ЖКХ найдет уже к концу маю.