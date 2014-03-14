Семен Шапиро вручил паспорта школьникам Минской области на церемонии в Несвиже

Новости Беларуси. В торжественной обстановке получили паспорта школьники Минской области. Церемония прошла в Несвиже. Победителям и призерам предметных олимпиад, спортивных соревнований, юным журналистам их главный документ вручил губернатор области Семен Шапиро.

Для каждого молодого человека получение паспорта стало праздничным и незабываемым событием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Кусенкова:

Получение паспорта - это самое важное, торжественное событие в жизни человека. Гордость, что меня выбрали со всего Смолевичского района!

Дмитрий Бартош:

Я хочу хорошо закончить школу, поступить в хороший университет и где-то достичь каких-то результатов для того, чтобы внести свой вклад в развитие Беларуси.

Мария Гатаулина:

Мне очень приятно, что я присутствую на этом мероприятии. Оно для меня очень многое значит. Что я уже стала гражданином Республики Беларусь, что я уже переступила на еще одну ступеньку во взрослую жизнь. И я буду очень стараться прославить нашу Беларусь.