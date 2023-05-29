Курсанты Университета гражданской защиты МЧС приняли участие в учебно-полевых сборах

Студенты факультетов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности вместе со столичными спасателями обследовали более 360 квартир, где проживают многодетные семьи, одинокие люди и инвалиды. В результате на четверти объектов были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Более чем в двух сотнях квартир отсутствовали автономные извещатели.