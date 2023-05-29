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Курсанты Университета гражданской защиты МЧС приняли участие в учебно-полевых сборах

29 мая 2023 13:24
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Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе подвели итоги двухдневных учебно-полевых сборов курсантов Университета гражданской защиты МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Курсанты Университета гражданской защиты МЧС приняли участие в учебно-полевых сборах-1

Студенты факультетов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности вместе со столичными спасателями обследовали более 360 квартир, где проживают многодетные семьи, одинокие люди и инвалиды. В результате на четверти объектов были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Более чем в двух сотнях квартир отсутствовали автономные извещатели. 

Курсанты Университета гражданской защиты МЧС приняли участие в учебно-полевых сборах-4

Кирилл Солонович, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси: 
Теоретические знания мы закрепляем на практике. Совместно с работниками Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводим проверку жилых домовладений, в частности проверку теплогенерирующих аппаратов, электрооборудования, автономных пожарных извещателей. 

Курсанты Университета гражданской защиты МЧС приняли участие в учебно-полевых сборах-7

Всего будущие спасатели в период учебных сборов проинструктировали около 500 жителей Фрунзенского района. 

# МЧС Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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