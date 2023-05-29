Курсанты Университета гражданской защиты МЧС приняли участие в учебно-полевых сборах

Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе подвели итоги двухдневных учебно-полевых сборов курсантов Университета гражданской защиты МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе подвели итоги двухдневных учебно-полевых сборов курсантов Университета гражданской защиты МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Студенты факультетов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности вместе со столичными спасателями обследовали более 360 квартир, где проживают многодетные семьи, одинокие люди и инвалиды. В результате на четверти объектов были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Более чем в двух сотнях квартир отсутствовали автономные извещатели.
Кирилл Солонович, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
Теоретические знания мы закрепляем на практике. Совместно с работниками Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводим проверку жилых домовладений, в частности проверку теплогенерирующих аппаратов, электрооборудования, автономных пожарных извещателей.
Всего будущие спасатели в период учебных сборов проинструктировали около 500 жителей Фрунзенского района.