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С 30 мая национальная авиакомпания «Белавиа» начинает выполнять рейсы в российский Нижний Новгород

30 мая 2017 05:45
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Новости Беларуси. 30 мая национальная авиакомпания «Белавиа» начинает выполнять рейсы в российский Нижний Новгород. Переговоры об открытии такого рейса велись в течении 3 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 30 мая национальная авиакомпания «Белавиа» начинает выполнять рейсы в российский Нижний Новгород-1

Полеты будут осуществляться 4 раза в неделю. Время в пути – всего 2 часа. Ожидается, что белорусский аэропорт станет основным пересадочным узлом для пассажиров из Нижнего Новгорода. Этот рейс даст им возможность путешествовать в страны Европы, Азии и СНГ транзитом через Минск.

# общество # Авиасообщение

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