С 30 мая национальная авиакомпания «Белавиа» начинает выполнять рейсы в российский Нижний Новгород

Новости Беларуси. 30 мая национальная авиакомпания «Белавиа» начинает выполнять рейсы в российский Нижний Новгород. Переговоры об открытии такого рейса велись в течении 3 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полеты будут осуществляться 4 раза в неделю. Время в пути – всего 2 часа. Ожидается, что белорусский аэропорт станет основным пересадочным узлом для пассажиров из Нижнего Новгорода. Этот рейс даст им возможность путешествовать в страны Европы, Азии и СНГ транзитом через Минск.