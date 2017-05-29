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Детские сады, школы, поликлиника и ФОК: в Минске презентовали проект застройки микрорайона «Уручье»

29 мая 2017 18:26
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Новости Беларуси. Акцент – на «социальную сферу». В столице презентовали проект застройки микрорайона «Уручье». Речь идет о развитии территории в границах улиц Острошицкая, Гинтовта и Уручская, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вскоре здесь может появиться пять детских садов почти на тысячу мест, две школы, поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, в шаговой доступности для жителей квартала построят библиотеку, центр детского досуга, банковское отделение и аптеку.

Детские сады, школы, поликлиника и ФОК: в Минске презентовали проект застройки микрорайона «Уручье»-1

Василий Косовец, заместитель главы администрации первомайского района:
Предполагается строительство жилья на этой территории и в том числе с всей необходимой инфраструктурой. Развитие необходимой дорожной сети. Уже реконструирована часть улицы Героев 120-й дивизии и выполнено ее продление до улицы Стариновской. Улица Стариновская находится в активной стадии реконструкции, и планируется ее завершить в этом году.  

Часть градостроительных планов готовы реализовать в ближайшие четыре года, остальной фронт работ завершат к 2030-му. Минчан приглашают участвовать в обсуждении проекта. Замечания и предложения администрация района принимает до 12 июня.

# общество # Районы Минска # Василий Косовец

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