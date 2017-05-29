Легковушка и микроавтобус столкнулись у станции метро «Институт культуры» и образовали затор

Новости Беларуси. ДТП в районе станции метро «Институт культуры». На перекрестке Суражской и Фабрициуса столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. От удара последний перевернулся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.