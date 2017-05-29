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Легковушка и микроавтобус столкнулись у станции метро «Институт культуры» и образовали затор

29 мая 2017 18:31
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Новости Беларуси. ДТП в районе станции метро «Институт культуры». На перекрестке Суражской и Фабрициуса столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. От удара последний перевернулся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Легковушка и микроавтобус столкнулись у станции метро «Институт культуры» и образовали затор-1

По предварительной информации, никто не пострадал, но в вечерний «час пик» в этом районе было серьезно затруднено движение.

# общество # Авария в Минске

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