«Разве мы преступники?» Как белорусы купили подержанные авто и остались без колёс, и без денег
Не дай нам Бог увидеть белорусский бизнес, бессмысленный и беспощадный. Этой громкой истории – практически три года. Юрий Иванов приобрёл автомобиль за свои кровные, но вскоре узнал, что железный конь, на деле – тёмная лошадка с сомнительным прошлым и не менее мрачным будущим.
Юрий Иванов:
Весной 2014 года в апреле-месяце мной был куплен автомобиль на территории автомобильного рынка «Ждановичи», с площадки комиссионного автомагазина.
Осенью этого же года, в октябре-месяце, позвонили из Следственного комитета и потребовали предоставить автомобиль на изъятие.
Так как он является уликой по уголовному делу, связанному с мошенничеством известной компании, которая занималась торговлей автомобилями.
Вскоре, автомобиль, на который мужчина долгое время копил, во всём себе отказывая – изъяли, а на компанию, в которой авто приобреталось, завели уголовное дело.
Юрий Иванов:
На данный момент автомобиль находится под арестом и против меня ведется гражданское судопроизводство. С предыдущим владельцем за автомобиль не рассчитались, и он сейчас подал иск не к виновникам, то есть, к людям, которые осуждены за это преступление, а напрямую ко мне. Срок выплаты по их договорам достигал полугода, то есть, машины продавались достаточно быстро.
Люди приходили за деньгами, деньги им не возвращали.
А мы уже владели автомобилями – кто по полгода, кто по году. И только потом к нам появились претензии.
Как позже узнали свежеиспечённые владельцы, фирма «Автокомпанисэвен» брала на реализацию автомобили у собственников и перепродавала, не рассчитываясь с бывшими владельцами. Деньги руководители попросту присваивали.
Сегодня таких, как Юрий – ни много ни мало 600 человек.
Белорусы:
Позвонили, приехали на площадку. Автомобиль продавала компания «Автокомпанисэвен», нас он устраивал – и технически, и по стоимости. Решили приобрести. Через некоторое время нас остановили сотрудники ГАИ, объяснили, что автомобиль находится в розыске, и без составления каких-либо документов автомобиль изъяли, поместили на штрафстоянку Фрунзенского РОВД.
Каждый кровно зарабатывал на эту машину. Мы хотим оставить у себя своё.
Разве мы – преступники? Мы – не преступники. Мы всё купили и оформили на законных основаниях.
Здесь сотня автомобилей, наверное, подходит под тысячу. Просто представить – тысяча семей, которые могут остаться без автомобиля.
Как какой-то небольшой городок, в который просто пришли и забрали у всех автомобили.
А, между тем, правозащитники призывают к выбору и покупке подержанного авто отнестись внимательно, дабы потом не остаться и без колёс, и без денег.
Татьяна Цыпурко, юрист:
Заключая договор о приобретении подержанного транспортного средства, рекомендуется перед оформлением сделки, передачи денежных средств, покупателю и продавцу зарегистрировать указанный договор в территориальном подразделении ГАИ.
Сотрудники ГАИ оформляют соответствующий договор и производят сверку.
Но те, кому уже не повезло, а именно – невольные участники автопирамиды, сегодня в судах выступают в качестве свидетелей, потерпевших и истцов.
Людмила Иваненко, старший прокурор Заводского района г. Минска:
29 ноября 2016 года вынесен приговор суда Заводского района города Минска в отношении пяти обвиняемых, которые были признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершённым организованной группой. Обвиняемым назначено наказание от 8 до 9,5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества.
Руководители фирмы, они же – виновные, наказаны, но кто рассудит бывших и нынешних владельцев авто? Изначально, передавая транспорт в компанию, от той самой компании владельцы не получили ни рубля.
Сегодня они выставляют иски нынешним собственникам авто с просьбой вернуть машину, либо повторно заплатить.
И, если изначально именно первая сторона осталась и без машин, и без денег, то сегодня в аналогичной ситуации рискуют оказаться и те, кто заплатил мошенникам своими честно заработанными.
Татьяна Цыпурко, юрист:
Если сделка уже совершена, Вы стали жертвой мошеннической схемы, приобрели имущество, которое у Вас в последующем было изъято, было возбуждено уголовное дело, следует помнить, что главой 17 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь предусмотрена возможность обратиться с гражданским иском в уголовном процессе. То есть, физические, либо юридические лица, которым причинён имущественный, физический, либо моральный вред, вправе обратиться к обвиняемым с иском, где потребовать возместить стоимость указанного имущества, которое они приобрели, которое в последующем, как оказалось, было добыто преступным путём.
Действительно, сегодня пострадавшие погрязли в судебных тяжбах, но уже друг с другом.
В этой истории, может показаться, пострадали все именно от рук мошенников, но не всё так однозначно. Ведь есть и те, у кого составленные документы на покупку авто вызывают ряд вопросов. Так, желание купить подешевле или вписать в договор иную сумму со многими сыграло злую шутку, способствуя приобретению горького, но бесценного опыта.
Людмила Иваненко, старший прокурор Заводского района г. Минска:
В настоящее время в суде Заводского района также рассматривается уголовное дело в отношении тех же обвиняемых, в совершении ещё одного мошенничества – также в составе организованной группы, в особо крупном размере.
Кстати, по аналогичной схеме ушлые мошенники нередко проводят подобные манипуляции и с недвижимостью.
Что уж говорить о перепродаже мобильных телефонов и прочей техники.
А, тем временем, юристы не устают предупреждать.
Татьяна Цыпурко, юрист:
Приобретая то или иное имущество, которое является подержанным, покупатели должны помнить, что они несут определённый риск, который может перерасти в неприятные последствия. В случае, если устанавливается, что данное имущество было похищено, находится в розыске. То есть, у данного имущества имеется законный собственник, владелец, скорее всего, при возбуждении уголовного дела очень велика вероятность, что указанное имущество у Вас будет изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.
Что же касается автомобильной эпопеи, то совершенно неясно, на что надеялись мошенники, выстраивая целую схему. На что же надеяться потерпевшим от нечистых рук вышеупомянутых, станет ясно после решений суда по гражданским искам.
Находя богатство – теряете совесть, находя женщину – теряете рассудок, находя истину – теряете веру. И только потеряв всё – обретаете свободу. Радует, что пострадавшие потеряли не всё. А вот то, что кому-то свобода в ближайшее время не светит – это бесспорно.