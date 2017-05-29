«Разве мы преступники?» Как белорусы купили подержанные авто и остались без колёс, и без денег

Не дай нам Бог увидеть белорусский бизнес, бессмысленный и беспощадный. Этой громкой истории – практически три года. Юрий Иванов приобрёл автомобиль за свои кровные, но вскоре узнал, что железный конь, на деле – тёмная лошадка с сомнительным прошлым и не менее мрачным будущим.

Юрий Иванов:

Весной 2014 года в апреле-месяце мной был куплен автомобиль на территории автомобильного рынка «Ждановичи», с площадки комиссионного автомагазина. Осенью этого же года, в октябре-месяце, позвонили из Следственного комитета и потребовали предоставить автомобиль на изъятие. Так как он является уликой по уголовному делу, связанному с мошенничеством известной компании, которая занималась торговлей автомобилями.

Вскоре, автомобиль, на который мужчина долгое время копил, во всём себе отказывая – изъяли, а на компанию, в которой авто приобреталось, завели уголовное дело.



Юрий Иванов:

На данный момент автомобиль находится под арестом и против меня ведется гражданское судопроизводство. С предыдущим владельцем за автомобиль не рассчитались, и он сейчас подал иск не к виновникам, то есть, к людям, которые осуждены за это преступление, а напрямую ко мне. Срок выплаты по их договорам достигал полугода, то есть, машины продавались достаточно быстро.

Люди приходили за деньгами, деньги им не возвращали. А мы уже владели автомобилями – кто по полгода, кто по году. И только потом к нам появились претензии. Как позже узнали свежеиспечённые владельцы, фирма «Автокомпанисэвен» брала на реализацию автомобили у собственников и перепродавала, не рассчитываясь с бывшими владельцами. Деньги руководители попросту присваивали. Сегодня таких, как Юрий – ни много ни мало 600 человек.



Белорусы:

Позвонили, приехали на площадку. Автомобиль продавала компания «Автокомпанисэвен», нас он устраивал – и технически, и по стоимости. Решили приобрести. Через некоторое время нас остановили сотрудники ГАИ, объяснили, что автомобиль находится в розыске, и без составления каких-либо документов автомобиль изъяли, поместили на штрафстоянку Фрунзенского РОВД.

Каждый кровно зарабатывал на эту машину. Мы хотим оставить у себя своё. Разве мы – преступники? Мы – не преступники. Мы всё купили и оформили на законных основаниях. Здесь сотня автомобилей, наверное, подходит под тысячу. Просто представить – тысяча семей, которые могут остаться без автомобиля. Как какой-то небольшой городок, в который просто пришли и забрали у всех автомобили.

А, между тем, правозащитники призывают к выбору и покупке подержанного авто отнестись внимательно, дабы потом не остаться и без колёс, и без денег.



Татьяна Цыпурко, юрист:

Заключая договор о приобретении подержанного транспортного средства, рекомендуется перед оформлением сделки, передачи денежных средств, покупателю и продавцу зарегистрировать указанный договор в территориальном подразделении ГАИ.

Сотрудники ГАИ оформляют соответствующий договор и производят сверку. Но те, кому уже не повезло, а именно – невольные участники автопирамиды, сегодня в судах выступают в качестве свидетелей, потерпевших и истцов.

Людмила Иваненко, старший прокурор Заводского района г. Минска:

29 ноября 2016 года вынесен приговор суда Заводского района города Минска в отношении пяти обвиняемых, которые были признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершённым организованной группой. Обвиняемым назначено наказание от 8 до 9,5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества.



Руководители фирмы, они же – виновные, наказаны, но кто рассудит бывших и нынешних владельцев авто? Изначально, передавая транспорт в компанию, от той самой компании владельцы не получили ни рубля.

Сегодня они выставляют иски нынешним собственникам авто с просьбой вернуть машину, либо повторно заплатить. И, если изначально именно первая сторона осталась и без машин, и без денег, то сегодня в аналогичной ситуации рискуют оказаться и те, кто заплатил мошенникам своими честно заработанными. Татьяна Цыпурко, юрист:

Если сделка уже совершена, Вы стали жертвой мошеннической схемы, приобрели имущество, которое у Вас в последующем было изъято, было возбуждено уголовное дело, следует помнить, что главой 17 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь предусмотрена возможность обратиться с гражданским иском в уголовном процессе. То есть, физические, либо юридические лица, которым причинён имущественный, физический, либо моральный вред, вправе обратиться к обвиняемым с иском, где потребовать возместить стоимость указанного имущества, которое они приобрели, которое в последующем, как оказалось, было добыто преступным путём. Действительно, сегодня пострадавшие погрязли в судебных тяжбах, но уже друг с другом.

В этой истории, может показаться, пострадали все именно от рук мошенников, но не всё так однозначно. Ведь есть и те, у кого составленные документы на покупку авто вызывают ряд вопросов. Так, желание купить подешевле или вписать в договор иную сумму со многими сыграло злую шутку, способствуя приобретению горького, но бесценного опыта.

Людмила Иваненко, старший прокурор Заводского района г. Минска:

В настоящее время в суде Заводского района также рассматривается уголовное дело в отношении тех же обвиняемых, в совершении ещё одного мошенничества – также в составе организованной группы, в особо крупном размере.