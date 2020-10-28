«Проводим реконструкцию битвы с Наполеоном». В Борисове рассказали о международном фестивале «Березина»

Новости Беларуси. Председатель Борисовского райисполкома рассказал, как планируют проводить международный фестиваль «Березина». Говорят, что собираются его расширять, уже есть несколько идей, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Следующий год – большие планы, я так понимаю. Геннадий Денгалев, председатель Борисовского райисполкома:

Культурная столица Республики Беларусь. Весь год расписан. Только 80 концертов у нас уже запланировано на весь год, поэтому это ежедневная рутинная работа в течение года. Но мы не планируем на этом зарабатывать деньги. Мы планируем сделать так, чтоб узнавало как можно больше людей про Борисовский регион, вот это самое главное. У нас очень много творческих коллективов. А ведь перечислить их по Беларуси мало кто сможет. Я думаю, что когда люди увидят наши борисовские творческие коллективы, то они будут приятно удивлены. У нас есть, что показать.

Но даже эти праздники не сравнятся с событием, которое ежегодно на несколько дней расширяет национальный состав Борисовского района в несколько раз. Вадим Смоляк:

Что такое международный фестиваль «Березина»?

Геннадий Денгалев:

Мы с вами знаем о том, что в 1812 году наполеоновская армия осуществляла переход Березины в Борисовском районе, после перехода было большое сражение, армия Наполеона была почти разбита. Каждый год в ноябре мы проводим реконструкцию этого сражения с привлечением различных международных организаций в виде реконструкторов. В 2017 году предполагалось, что это будет последнее, но когда я увидел своими глазами, то захотелось поддержать эту инициативу. И понимая, что это является своеобразной визитной карточкой для Борисова, мы не собираемся закрывать этот фестиваль, собираемся наоборот его расширять. В рамках этого фестиваля у нас есть несколько больших идей. Мы хотим этот фестиваль начинать в теплые времена года. Чтобы этот фестиваль начинался с исторического танца стран-участниц 1812 года. С военного оркестра стран-участниц событий 1812 года. А в ноябре заканчивать реконструкцией этих событий.