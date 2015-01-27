С 27 января за жестокое обращение с животными в Беларуси грозит уголовная ответственность

Новости Беларуси. За жестокое обращение с животными теперь грозит уголовная ответственность. С 27 января в силу вступают поправки и изменения в Уголовный Кодекс.

Теперь наравне с наказанием в виде общественных, исправительных работ или штрафа живодерам может грозить и лишение свободы до года. Оно предусмотрено в том случае, если противозаконные действия совершены повторно либо группой лиц.

Ддо этого за жестокое обращение с животными грозила лишь административная ответственность. А точнее штраф в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Гуйвик, член Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Те меры административной ответственности, которые предусмотрены в Административном Кодексе в статье 1545, какого-то положительного результата существенного не дают. А по той причине не дают, я считаю так, что протоколы за жестокое обращение с животными было дано право составлять только местным органам власти. Сейчас же новый закон расширил полномочия органов внутренних дел и сейчас по ст. 1545 за жестокое обращение с животными по Административному Кодексу право дано составлять протоколы и органам милиции.