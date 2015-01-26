Минские студенты собрали автоматический конвейер для выпечки блинов с элементами аттракциона

Новости Беларуси. Минские студенты собрали автоматический конвейер для выпечки блинов. Интересно, что начинают готовиться мучные «кругляши» только после того, как участник выпечки поразит мишень из инфракрасного пистолета. В планах у изобретателей – модернизировать конструкцию, чтобы блин получался с начинкой.

Блин на завтрак, на обед и на ужин. Тот самый случай, когда выбирать не приходится. Меню на ближайшее время утверждено и обжалованию не подлежит. На кону – победа в престижном международном конкурсе и участие в Ганноверской выставке.

Четверо молодых и целеустремленных вот уже полгода трудятся над своим первым большим изобретением. Создать автоматизированное устройство и представить его в Германии предложил декан факультета. Идея ребят заинтересовала. А еще чуть позже юным Кулибиным родители выделили отдельную комнату под мастерскую.

Сергей Лось, отец:

Уже три месяца, как здесь бардак такой, но не важно, ребята занимаются, им интересно. Экспериментов проводят достаточного много. Может быть, когда-нибудь драники будут готовить на этой установке.

Наталья Лось:

Мы долго думали, может, драники, тортики, какие-то пищевые продукты, сэндвичи даже. Но потом решили, что блинчики – это такой общеизвестный продукт, который понятен всем.

Обычный будильник, двигатель от дрели, насос от воздушного матраса, трубы и краны, высокомощные лампы и фен для сушки волос – рабочий конвейер по выпечке блинов готов. Автоматизированная линия в производстве.

Наталья Лось:

Система дозирования создана из полипропиленовых труб. Единственное, наконечники – обычные краны, потому что так проще дозировать. То есть аккуратнее все получается. Тесто выдавливает насос, определенную порцию теста. У нас будет четыре блинчика, четые крана.

Порция готовится ровно пять минут. Потом в процесс включается система сброса и феном румяный кругляш сдуваются на тарелку.

Правда, над конструктором ребята еще колдуют, поэтому небольшие сбои простительны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако ноу-хау, уверяют студенты, не в этом. Главное – элементы самого настоящего аттракциона.

Владислав Полях:

Надо было заинтересовать людей, чтобы это смотрели, покупали. Просто подходили и чтобы был элемент какой-то игры.

Наталья Лось:

Чтобы получить блинчик, надо попасть в мишень пять раз. То есть осложняется. Не каждый получит блинчик.

Судя по всему, такой нетривиальный подход и подкупил жюри конкурса. Кстати, география соперников у белорусского аттракциона более чем широкая: изобретения из Японии, Индии, Америки, ЮАР, Польши и Бельгии. Итоги будут известны в начале февраля. Ребята же точно уверены в одном: на конвейер свой «блинный конвейер» пускать, пусть и пока, не намерены.