Новости Беларуси. В столице подвели промежуточные итоги работы прямых телефонных линий Мингорисполкома, которые отныне проходят по субботам.

Кроме привычных жалоб на работу жилищно-коммунальных служб горожане выступили и с инициативами.

Минчане предложили параллельно со строительством третьей линии метро провести реконструкцию трамвайных путей на участке от улицы Змитрока Бядули до площади Мясникова. Кроме того, неравнодушные горожане предложили перекинуть мост через Свислочь и тем самым соединить микрорайоны Лошица и Серебрянка.

Инициативу минчан вносить свои предложения поддержал и мэр города Андрей Шорец во время встречи с трудовым коллективом холдинга «Интеграл», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обратиться со своими вопросами к руководству города минчане могут не только через сайт или горячую линию Мингорисполкома, но и с помощью социальных сетей.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Когда общаюсь с работниками предприятий, с молодежью, с работниками социальной сферы, когда я говорю им предложить что-то интересное, к сожалению, ничего не поступает. Мы открыты для предложений. Мы вышли в Интернет. Я всегда говорю, чтобы приходили, предлагали концепцию, что надо от города.