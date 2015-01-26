Снегопады и гололед в Минске: травмы горожан и неудовлетворительная работа коммунальщиков

Новости Беларуси. Настоящая зима, которая наконец-то пришла в нашу страну, приготовила и немало испытаний белорусам. Так, в Минске только за последние сутки три десятка человек стали жертвами гололедных травм. Снегопад, плюсовая температура днем, которая превратила все в «кашу», и внезапный мороз, который, в свою очередь, сделал из тротуаров столицы каток.

И если в центре города ситуация более или менее, то жителям окраин приходится нелегко. Кстати, мэр столицы Андрей Шорец назвал 26 января неудовлетворительной организацию работы по уборке минских улиц и дворов.

Даже поход в ближайшую аптеку для Любовь Васильевны сродни испытанию. Женщина – инвалид по зрению. Но этим утром лекарства ей были просто необходимы, поэтому в непростой путь пенсионерка все-таки отправилась. Однако до назначенного пункта не дошла. Едва выйдя за порог родного подъезда, женщина стала очередной жертвой гололеда.

Елена Низамова, пострадавшая:

У нас не убирают во дворах, у нас скользко.

Поскользнулся, упал, очнулся – гипс. Фраза из знаменитого кинофильма на этой дорожке вполне может стать реальностью. К слову, такую «скользкую картину» жители улицы Лазо наблюдают всю зиму.

Тот самый двор, где упала пенсионерка: лед на тротуарах и дорожках, сугробы и никаких следов работы коммунальщиков.

Виктор Иванович – житель одного из домов – признается: после недавних снегопадов территорию у подъездов расчищали собственными усилиями. А вот дворника за работой здесь не видели уже больше двух месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Матюшенко, житель дома по улице Лазо Минска:

Постоянно люди ходят, цепляются за стенки, чтобы не упасть на этом льду. Редко посыпают песком. Сегодня посыпали, но кто это сделал, даже не знаю. По-моему, это не дворник. Отношение к делу у ЖЭСа просто безобразное.

Виктор Ананич, житель дома по улице Лазо Минска:

Я без палки ходить невозможно. Сейчас более-менее, а утром вообще кошмар был. Дворы запущены. Снега нет, а снег пойдет – еще хуже будет.

Жильцы не раз обращались в ЖЭС с просьбой закрепить за территорией дворника. Но там лишь разводят руками – работать некому.

Сергей Шкут, директор КУП «ЖЭС № 93 ЖРЭО Заводского района Минска»:

Убирает бригада, постоянного там дворника нет. Сейчас отправим бригаду. Посмотрим, где она. Может, уже там. Будет сделано.

Статистика со знаком «минус».

Только за последние сутки гололедные травмы в Минске получили 30 человек. В том числе и ребенок. К таким неутешительным цифрам привели недавние снегопады.

Снежная погода стала проверкой на прочность и для городских служб. План «Пурга» по уборке столичных дорог в непогоду не сработал.

Денис Глинский, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

В первую очередь мы убираем главные проспекты нашей столицы, каркасные улицы, потом постепенно переходим в спальные районы. По последнему снегопаду, который у нас прошел в пятницу, в связи с тем, что он начался в 6.30, техника выехала около семи часов. Может быть, не совсем было ее достаточно. Но мы приняли все замечания, замечания объективные. В следующий раз будем стараться, чтобы этого не получилось.

Как прогнозируют синоптики, гололедица в ближайшие дни сохранится. А с пятницы погода и вовсе ухудшится. Южный циклон принесет на большую часть территории Беларуси снегопады, а по востоку – мокрый снег с дождем.