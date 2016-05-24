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С 25 мая водители обязаны даже днем ездить с зажженными фарами

24 мая 2016 17:13
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Новости Беларуси. С 25 мая водителям даже в светлое время суток придется обозначать свои автомобили зажженными фарами. Такое требование предъявляется в рамках акции ГАИ «Внимание — дети!», которая продлится до 5 июня. За нарушение этого пункта автомобилист получит предупреждение либо штраф в размере до 2 базовых величин. 

Необходимость включить фары днём вызвана началом летних каникул и обеспечением безопасности детей на дорогах. Инспекторы ГАИ будут дежурить возле школ, кинотеатров и парков, расположенных вблизи проезжей части, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Автомобили

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