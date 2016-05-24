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Промышленный туризм в Минске: принимать посетителей планируют на десяти столичных предприятиях

24 мая 2016 17:13
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Новости Беларуси. Производственная база как местная достопримечательность. В Минске начали развивать промышленный туризм. О необходимости его продвижения говорили на заседании Мингорисполкома еще в прошлом году. Таким образом, принимать официальные делегации, знакомить с производственным процессом и проводить дегустации планируют сразу на десяти столичных предприятиях. В их числе хлебозаводы и пивоваренные компании.

К слову, некоторые из них уже активно работают в этом направлении. Напомню, проект по развитию промышленного туризма в нашей стране начали реализовывать еще в прошлом году. Специалисты уверены: такое ноу-хау положительно скажется на экономике предприятий и экспортном потенциале, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Туризм

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