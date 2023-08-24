«Любовь помогает». Молодая семья проводит медовый месяц на уборочной – история молодожёнов

Новости Беларуси. Вместо медового месяца – жатва. На уборке урожая в Могилевском районе трудится молодая семья Сорокиных. Они сыграли свадьбу за 10 дней до начала уборочной кампании и такой хлебный старт считают символичным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как любовь вдохновляет и помогает покорять хлебные вершины и почему для будущего в деревне нужна местная сваха – материале Юлии Мычки.

Для Романа Сорокина это уже пятый сезон в поле, но жатва 2023 года особенная, ведь стартовала она со свадьбы. Год назад золото полей объединило два сердца. Неожиданно на зернотоке молодой водитель встретил девушку своей мечты. И у Романа случился роман, правда, не сразу.

Роман Сорокин, водитель сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Заря»:

Она ко мне никак. Но я своего добивался все равно.

Добиваться цели, это, пожалуй, отличительная черта молодого водителя, которая помогает не только в личной жизни. Ежегодно Роман занимает лидирующие места в сезонных кампаниях и, конечно, на уборочной. В этом сезоне стал первым в Могилевском районе молодым водителем, вошедшим в почетные ряды тысячников. И сегодня снова в двух шагах от очередной победы. На горизонте заветные 4 тысячи. Может, свернуть горы в поле помогает любовь?

Роман Сорокин:

Первая тысяча, вторая, третья. И вот уже четвертая тысяча. Честно скажу, в этом году я даже сам удивлен, что уже больше четырех тысяч у меня будет.

– Так, может, любовь мотивирует?

– Может, друг другу помогаем! Для Ольги нынешняя жатва тоже не первая. Два года назад после окончания вуза по распределению она приехала в хозяйство в роли инженера-технолога. Девушка работала в цеху по изготовлению комбикорма. Розовые очки относительно работы в сфере сельского хозяйства снимать не пришлось.

Ольга Сорокина, весовщик сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Заря»:

Родилась в Мстиславле, но я еще ездила к бабушке помогать. У меня бабушка тоже подрабатывала на зернотоке. Мы иногда с сестрой тоже прибегали, ей помогали чем могли. Дедушка тоже возил зерно, участвовал в этом. И, может, мне как-то пригляделось.

На время жатвы Ольга сменила работу технолога на весовщика – принимает золото полей. Машину мужа узнает за версту по звуку мотора. А вот для того чтобы понять, какая урожайность, необязательно звонить агроному. По количеству полных зерном машин, которые вереницей идут друг за другом, можно сделать вывод – каравай в хозяйстве будет тяжелым. Отдельная гордость за мужа.

Ольга Сорокина:

Конечно, горжусь. И да, может, любовь помогает ему. Но он сам активный, больше любит движение, быстрее работать. Закрепление молодых кадров – одна из самых болезненных тем аграрного сектора. Порой не срабатывают даже очень аппетитные плюшки: от надбавок к заработной плате до предоставления жилья. Но конкретно в этом хозяйстве с задачей удержать молодежь хорошо справляется местная сваха (уговорить ее на интервью, к сожалению, не удалось). Это она посоветовала Ольге присмотреться к трудолюбивому Роману.

Татьяна Минченко, главный технолог цеха по изготовлению комбикормов сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Заря»:

В сельское хозяйство практически молодежь не спешит особо приходить. Но та молодежь, которая приходит к нам, мы очень рады ее видеть. А еще очень рады, когда они заводят тут семьи, рожают детей, остаются с нами на предприятии.