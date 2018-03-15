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Что надо знать, покупая товар в интернет-магазине?

15 марта 2018 08:01
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15 марта в Беларуси и во всём мире отмечается День потребителя. Всемирная организация потребителей в этом году призвала сосредоточиться на правах потребителей именно в цифровой среде и даже озвучила девиз: «Потребительские права в цифровую эпоху».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель председателя  ОО «Белорусского общества защиты потребителей» – Тамара Бельская.

Есть ли в интернет-магазине «Книга отзывов и предложений»? Что делать, если курьер привез пиццу холодной? Что нужно соблюдать, если товар покупаете в интернет-магазине?

Подробности – в видеоматериале.

# общество # Общество защиты прав потребителя # Тамара Бельская # Фотофакт

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