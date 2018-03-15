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Минский часовой завод готов предоставить несколько десятков вакансий и полный соцпакет желающим трудоустроиться

15 марта 2018 08:35
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Новости Беларуси. Создание новых рабочих мест – одна из важных задач, которую ставят сегодня перед собой белорусские предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский часовой завод готов предоставить несколько десятков вакансий и полный соцпакет желающим трудоустроиться-1

Так, Минский часовой завод готов предоставить несколько десятков вакансий и полный соцпакет желающим трудоустроиться. Причем соискателям не обязательно иметь опыт и специальное образование.

Минский часовой завод готов предоставить несколько десятков вакансий и полный соцпакет желающим трудоустроиться-3

Юлия Дрожжа, заместитель директора по правовым и кадровым вопросам ОАО «Минский часовой завод»:
Социальный пакет довольно-таки широк у нас. Это английский язык, это занятия в тренажерном зале, это бассейн, это общежитие. Без образования мы можем взять контролеров и сборщиков. На другие рабочие специальности мы можем взять с образованием, но без опыта работы и сами научим.

Минский часовой завод готов предоставить несколько десятков вакансий и полный соцпакет желающим трудоустроиться-5

Галина Маковецкая, заместитель начальника сборочного цеха ОАО «Минский часовой завод»:
На сегодняшний день у нас ни одно заведение не готовит часовщиков, контролеров часов и сборщиков часов. Производим теоретическое и практическое обучение. Закрепляем наставника и обучаем. Работа требует усидчивости, работа монотонная.

Минский часовой завод готов предоставить несколько десятков вакансий и полный соцпакет желающим трудоустроиться-7

В эти дни ярмарки вакансий проходят во всех регионах страны. Большинство предприятий предлагают не только рабочее место, но и возможность пройти переобучение.

# общество # Трудоустройство # Фотофакт # Юлия Дрожжа # Галина Маковецкая

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