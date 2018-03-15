Новости Беларуси. Создание новых рабочих мест – одна из важных задач, которую ставят сегодня перед собой белорусские предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Минский часовой завод готов предоставить несколько десятков вакансий и полный соцпакет желающим трудоустроиться. Причем соискателям не обязательно иметь опыт и специальное образование.

Юлия Дрожжа, заместитель директора по правовым и кадровым вопросам ОАО «Минский часовой завод»:

Социальный пакет довольно-таки широк у нас. Это английский язык, это занятия в тренажерном зале, это бассейн, это общежитие. Без образования мы можем взять контролеров и сборщиков. На другие рабочие специальности мы можем взять с образованием, но без опыта работы и сами научим.

Галина Маковецкая, заместитель начальника сборочного цеха ОАО «Минский часовой завод»:

На сегодняшний день у нас ни одно заведение не готовит часовщиков, контролеров часов и сборщиков часов. Производим теоретическое и практическое обучение. Закрепляем наставника и обучаем. Работа требует усидчивости, работа монотонная.