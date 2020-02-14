Мартынов об армии: «Наша задача – из мужика сделать мужика»

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

За что Альховик поблагодарил сайты, помогающие «откосить» от армии?

Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я бы сказал, что наша задача – из мужика сделать мужика. Чтобы он соответствовал своему предназначению на земле. Если ты мужик, то будь мужиком. И когда порой говорят о том, что давайте мы, может быть, контрактную армию и так далее, что всех призываем. Здесь ответ очень простой, как я сказал.