Мартынов об армии: «Наша задача – из мужика сделать мужика»

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».
За что Альховик поблагодарил сайты, помогающие «откосить» от армии?
Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я бы сказал, что наша задача – из мужика сделать мужика. Чтобы он соответствовал своему предназначению на земле. Если ты мужик, то будь мужиком. И когда порой говорят о том, что давайте мы, может быть, контрактную армию и так далее, что всех призываем. Здесь ответ очень простой, как я сказал.
И второе, что мы готовим мобилизационный резерв, надо научить, чтобы молодой человек умел держать оружие в руках и, если необходимость такая возникнет, он сможет защитить свою семью, прежде всего, свой дом, свою землю. Это, наверное, основное, что должны дать.