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В Нижегородской области продолжаются совместные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза-2019»

16 сентября 2019 06:30
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Новости Беларуси. Нижегородский полигон «Мулино» по-прежнему остается площадкой масштабного белорусско-российского учения «Щит Союза-2019», участие в котором принимают 12 тысяч военнослужащих, порядка 950 единиц боевой техники и около 70 самолетов и вертолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные совместные маневры оборонных ведомств двух стран укрепляют тесное сотрудничество в военной сфере и сфокусированы на защите западных рубежей Союзного государства Беларуси и России.

В Нижегородской области продолжаются совместные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза-2019»-1

15 сентября завершился первый трехдневный этап учений, так называемая его активная фаза, в ходе которой войска отрабатывали мероприятия в условиях ракетно-авиационных ударов, нанесенных противником. Боролись с диверсионно-разведывательными группами, освободили захваченный населенный пункт. А звено белорусских штурмовиков успешно оказало авиационную поддержку в ходе одного из тактических эпизодов по освобождению сторожевой заставы.

В Нижегородской области продолжаются совместные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза-2019»-4

Расслабляться военным не приходится. Учебные бои проходят днем и ночью с поддержкой артиллерии и танков, демонстрируя все боевое мастерство и бесценный опыт военного дела. Впереди еще несколько дней бескомпромиссного для любого военнослужащего экзамена. Продлятся маневры до 19 сентября.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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