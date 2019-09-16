В Нижегородской области продолжаются совместные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза-2019»

Новости Беларуси. Нижегородский полигон «Мулино» по-прежнему остается площадкой масштабного белорусско-российского учения «Щит Союза-2019», участие в котором принимают 12 тысяч военнослужащих, порядка 950 единиц боевой техники и около 70 самолетов и вертолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные совместные маневры оборонных ведомств двух стран укрепляют тесное сотрудничество в военной сфере и сфокусированы на защите западных рубежей Союзного государства Беларуси и России.