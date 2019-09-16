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Какие мероприятия пройдут в Минске в рамках Европейской недели мобильности

16 сентября 2019 06:39
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Новости Беларуси. Европейская неделя мобильности. Минск в четвертый раз официально присоединился к кампании, которую поддерживают 45 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже сели вы заядлый автолюбитель, на этой неделе у вас есть все шансы по достоинству оценить альтернативные виды транспорта. Посетить презентации, поучаствовать в экспериментах по замеру шума и концентрации вредных веществ в воздухе, бесплатно прокатиться в метро, а завершить экологическую акцию вечерним пробегом светящихся велосипедов.

Какие мероприятия пройдут в Минске в рамках Европейской недели мобильности-1

Эта экологическая кампания ежегодно проводится в сентябре и на протяжении недели ее организаторы напоминают людям о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду и призывают к более разумному использованию общественных пространств. В последний день мероприятий и вовсе призывают отказаться от использования машин в пользу преображения родного города.

# Дорожное движение # общество # Фотофакт

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