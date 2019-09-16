Какие мероприятия пройдут в Минске в рамках Европейской недели мобильности

Новости Беларуси. Европейская неделя мобильности. Минск в четвертый раз официально присоединился к кампании, которую поддерживают 45 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже сели вы заядлый автолюбитель, на этой неделе у вас есть все шансы по достоинству оценить альтернативные виды транспорта. Посетить презентации, поучаствовать в экспериментах по замеру шума и концентрации вредных веществ в воздухе, бесплатно прокатиться в метро, а завершить экологическую акцию вечерним пробегом светящихся велосипедов.