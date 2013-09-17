С 16 сентября оплатить билеты на сайте Белорусской железной дороги можно с помощью банковской карточки

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога совершенствует онлайн-продажу билетов. Теперь оплатить их можно на сайте магистрали с помощью банковских карточек международных платежных систем.

Нововведение значительно упростит покупку билетов как клиентам зарубежных банков, так и белорусам. До сих пор приобрести их в режиме онлайн можно было только при помощи интернет-банкинга. Теперь же в подобных системах не нужно регистрироваться, необходимо только ввести реквизиты карты на сайте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.