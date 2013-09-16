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Старейший в Беларуси Лидский военный аэродром отмечает 16 сентября 100-летний юбилей

16 сентября 2013 18:37
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Новости Беларуси. Легендарный и старейший в Беларуси Лидский военный аэродром отмечает вековой юбилей. Построенный ещё в канун Первой мировой войны для императорской армии, он на протяжении ста лет является важным объектом военно-воздушных сил.

После Великой Отечественной здесь базировалась первая штурмовая дивизия. С 90-х годов – 116-я авиабаза.

В свой день рождения военный объект стал доступным для всех желающих, а местные лётчики устроили над аэродромом настоящее авиашоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Двигалев, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооружённых сил Республики Беларусь:
Чтобы поднять в воздух самолёт, должны быть подготовленные лётчики. Школа в нашем государстве по подготовке лётного состава существует. Прекрасные преподаватели, отличная учебно-материальная база. И вы видели, какие результаты наши лётчики показывают.

# общество # Военная авиация # Олег Двигалев

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