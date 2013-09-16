К 1 октября все здания жилого фонда Минска должны получить паспорта готовности к зиме

Новости Беларуси. Отопительный сезон на разогреве. К 1 октября все здания жилого фонда столицы должны получить паспорта готовности к зиме. Их владельцами еще не стали несколько десятков домов, которые обслуживаются не жилищно-эксплуатационными службами.

Одновременно подготовка к отопительному сезону идет по ремонту тепловых сетей, поврежденных кабельных линий, теплоизоляции фасадов, остеклению мест общего пользования. Планируется также закупить более ста систем автоматического регулирования расхода тепловой энергии и до конца сентября проверить свыше 4 тысяч приборов учета расхода тепла, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.