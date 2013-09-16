Авторы проекта «Минск-Арены» удостоены госпремии спустя 4 года после открытия комплекса

Новости Беларуси. Герои нашего времени. Авторы проекта «Минск-Арены» удостоены госпремии за 2012 спустя 4 года после открытия комплекса.

За это время гигантское здание гармонично вписалось в архитектуру столицы и стало любимым местом отдыха меломанов и спортивных болельщиков. Сегодня это один из крупнейших подобных объектов в Европе.

Владимир Будаев, лауреат госпремии Республики Беларусь за 2012 год, главный архитектор велодрома и конькобежного стадиона комплекса «Минск-Арена»:

Я считаю, что получилось. Скромно. Со вкусом. Общий комплекс работает.

Владимир Будаев с удовлетворением осматривает свое детище. Комплекс «Минск-Арена» стал для него, как, впрочем, и для его коллег своеобразной «проверкой на прочность». Подобных сооружений никто из них никогда не создавал.

Владимир Будаев:

Это в одно время и трудно, и интересно. Просто все же незнакомое, оно интересно, хочется узнать. А так все из головы.

Создатели «Минск-Арены» практически ночевали на объекте, стараясь учесть требования от 26 спортивных федераций.

Работа по 12 часов неплохо отразилась на физической форме Владимира Будаева. Он признался, что, благодаря «Минск-Арене», похудел на 30 кг. Но результат этого стоил. Теперь архитекторы сами с удовольствием посещают и спортивные, и культурные мероприятия, которые проходят здесь.

Валерий Куцко, лауреат госпремии Республики Беларусь за 2012 год, главный архитектор проекта комплекса «Минск-Арена»:

Был на нескольких соревнованиях. Ну, на хоккейных матчах. И плюс на детском Евровидении.

Чтобы создать уникальный для Беларуси комплекс, архитекторам приходилось позаботиться и о спортивных знаниях. Уровень наклона велотрека, количество раздевалок, размещение кресел на трибунах, правильное покрытие...

Валерий Куцко:

Это самый сложный объект, в проектировании которого я принимал участие.

Кроме этого, приходилось думать и о хорошем звуке. «Минск-Арена» не ограничивается спортивными состязаниями. Это уже привычная площадка для выступления самых ярких мировых звезд. Элтон Джон, Джо Кокер, Дженнифер Лопез, группы Роксетт, Депеш Мод и Скорпионз пели для 15 тысяч зрителей, которых смогла вместить «Минск-Арена».

Оценили уровень комплекса и спортсмены со всего мира: в этом году здесь прошло мировое первенство по велоспорту на треке. А уже в следующем году «Минск-Арена» примет чемпионат мира по хоккею. На игры вместе с болельщиками обязательно придут и архитекторы комплекса, которые, впрочем, думают уже о новых объектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Будаев:

Ну, возможно, еще бы такой объект. Но уже в другой формации, в другом аспекте. Было бы здорово.