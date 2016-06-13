С 15 июня закрывается движение по улице Клары Цеткин: как теперь курсируют троллейбусы №4, №7, №44 и №58

Новости Беларуси. В связи с проведением работ по строительству третьей линии метрополитена с 15 июня закрывается движение по улице Клары Цеткин на участке от Кальварийской до пл. Богушевича.

Работа общественного транспорта будет скорректирована. Так, троллейбусы № 4 и № 44 будут следовать до конечного пункта «Городской Вал» по улицам Кальварийская, Романовская Слобода, Городской Вал в обоих направлениях. При этом маршрут № 44 будет работать только по будним дням в часы пик.

Троллейбус № 7 будет следовать от диспетчерской станции «Сухарево-5» до «Бобруйской» по улицам Панченко, Сухаревская, Лобанка, Шаранговича, Понамаренко, Клары Цеткин в обоих направлениях.

Работа троллейбусного маршрута № 58 отменяется. Для компенсации неудобств вводятся временные маршруты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.