Котлеты и пельмени из мяса бобра: новые деликатесы скоро появятся в белорусских магазинах

Новости Беларуси. В белорусских магазинах появится новый деликатес – мясо бобра. Впрочем, на это может уйти еще несколько лет. Однако такая новость уже заставляет радоваться гурманов, ведь по содержанию кальция и фосфора продукт превосходит говядину, свинину и приближается к мясу кролика. На каком этапе сейчас продвижение проекта и каков на вкус хвост грызуна?

Галина — многодетная мама и настоящий шеф: у нее своя усадьба, да и на кухне ее ловкости и фантазии нет предела. Готовит исключительно деликатесы, при этом цвет дня в календаре значения не имеет. Все чаще в ее руках речной грызун превращается в кулинарный шедевр, и многих это приводит в шок: как из бобра можно вообще готовить?

Котлеты, пельмени — не весь перечень блюд. Порой именно за этим на усадьбу Галины и Сергея и приезжают туристы: диковинка. Обязательным хвост бобра был (заметьте!) на столе у самих Радзивиллов. Пока же в духовке в собственном соку готовится интересная часть зверька, ее добытчик обходит пусть не свои владения — место охоты.

Сергей Рукшта, хозяин усадьбы, охотник:

Я добыл бобра. Весил он больше 40 кг. Он был на 10 см шире меня.

Говорит, это одно из интереснейших занятий. Ловить бобра можно исключительно по лицензии и только в светлое время суток. И что особо ценно — 7 месяцев (с первого сентября по 31 марта) — дольше лишь на кабана.

Сергей Рукшта:

Чтобы им торговать, его должно быть очень много. Это - штучный материал, хотя в стране их достаточно.

Еще недавно бобер был краснокнижником. Сегодня численность позволяет охотиться на грызуна не только в любительских целях, но и производственных. По стране их около 60 тысяч. А потому идею, возникшую в Минлесхозе много лет назад, самое время реализовать. Поставлять в магазины диковинное мясцо и угощать им в кафе и ресторанах. Правда, о сроках реализации проекта говорить рано: от двух до 5 лет может уйти на подготовку. Меж тем, в ведомстве уже задумываются и об экспорте продукта.

Виталий Бондаревич, консультант отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Апробация проходит на базе 80 лесхозов. Мы получим доскональные анализы по заболеваниям, но это редкие случаи.

Кстати, по содержанию витаминов и полезных для организма человека минеральных веществ мясо бобра не уступает, а порой и превосходит традиционные виды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Бузо, директор РУП «Белгосохота»:

Мясо бобра по своим свойствам близко к диетическому.