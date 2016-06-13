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Яблоневый цвет и живые украшения: Минск готовится ко Дню Независимости

13 июня 2016 17:03
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Новости Беларуси. Минск примеряет праздничный наряд. Ко Дню Независимости в городе разработали символичные макеты. Новые элементы уже появились на проспекте Победителей.

В основе праздничных украшений — цвета национального флага и уже полюбившийся яблоневый. Колорита конструкциям придает и искрящиеся элементы. Кроме того, создать праздничное настроение и место для фотосессий помогут уже высаженные полотна цветников.

А чтобы праздновать было комфортно и минчанам, и гостям столицы преобразились и подъездные пути к мегаполису. На Минской кольцевой  названия территориальных районов города обновили мраморной крошкой и добавили больше живых украшений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

# общество # День Независимости 3 июля 2016

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