Яблоневый цвет и живые украшения: Минск готовится ко Дню Независимости

Новости Беларуси. Минск примеряет праздничный наряд. Ко Дню Независимости в городе разработали символичные макеты. Новые элементы уже появились на проспекте Победителей.

В основе праздничных украшений — цвета национального флага и уже полюбившийся яблоневый. Колорита конструкциям придает и искрящиеся элементы. Кроме того, создать праздничное настроение и место для фотосессий помогут уже высаженные полотна цветников.

А чтобы праздновать было комфортно и минчанам, и гостям столицы преобразились и подъездные пути к мегаполису. На Минской кольцевой названия территориальных районов города обновили мраморной крошкой и добавили больше живых украшений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.