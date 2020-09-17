«С 13 лет работала, что даже в райсобесе не верили». История успеха телятницы из Клешево

Хозяйству в Клешево повезло. Вот уже полвека здесь трудится Галина Александровна Касымакунова.

Молодняк телятница досматривает, как детей, и встает вместе с солнцем, чтобы успеть по максимуму. В золотых руках животновода буренки прибавляют за месяц по 30-40 кг, это немало.

Галина Касымакунова, животновод филиала «Подсобное сельское хозяйство» ОАО «Слуцкий мясокомбинат»:

Придем, раздаем концентраты, потом привозим сенаж. Бывает, какой теленок слабенький, так я ему молока с ведерка дам. У меня здесь есть маленькие телята, так я возьму и сюда поставлю, чтобы сквозняка не было. Смотреть нужно.

Галину Александровну язык не поворачивается назвать бабушкой. Не за горами 75, а она все также легка на подъем. Для руководства эта женщина – просто находка. Профессионал с большой буквы – это про нее. 100%-ая сохранность голов и никакого падежа. Галина Касымакунова:

Я вам расскажу про эту телушечку, она уже 2 раза в аварии была. Что-то желудок не сработал. Уже и дыхание перекрыло. Хорошо, что была иголка, я пробила бок. Заколку с головы вынула и давай проталкивать эту иголку, чтобы шел воздух. И тогда эта телятка стало дышать, я стала ее колотить и ожила.

И хотя все дети и внуки хором кричат «отдохни», быть ударником производства уже в генах. Галина Касымакунова:

Мама доила коров, а я ходила все ей помогала. С 13 лет работала, что даже в райсобесе не верили. Сколько было председателей колхоза и все они для меня были уважаемыми. Говорю, нужно поплавки чтобы поставили, чтобы телятки воду нажимали сами и пили, на завтра бригада приехала и сделала.

Свою любовь передовица повстречала на картошке и уже в 17 вышла замуж за обаятельного киргиза. В Слуцк он попал по службе. Жили душа в душу, подняли пятеро детей наперекор всем трудностям. Галина Касымакунова:

Тогда же ни садика не было, ничего, беру его и с собой. Он маленький, зима, два платка надену, а между ног мокренько, так я косыночку сниму с головы, чтобы не замерз.

Спустя 30 лет семейной жизни Галина Александровна овдовела. Из-за онкологии не стало старшего сына, младший попал в аварию и получил инвалидность. Эти раны не затянутся никогда. Но трудная судьба не помешала стать Галине «Женщиной Беларуси». В ее доме галерея наград, но заслуженный животновод не любит хвастаться, она просто по-другому не может.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Вы очень хорошо выглядите в свои годы, может, у вас есть секреты? Галина Касымакунова:

Никаких секретов нет. Дочка приезжает, я стараюсь, чтобы они мне и крем хороший привезли. Дочка привезет и говорит: «Мамка, я купила духи или туалетную воду». Я говорю: «Наверное, тебе не понравилась». А она: «Нет, мамочка».

Анастасия Макеева:

Как вы с этими мозолями справляетесь? Галина Касымакунова:

Это срезаю лезвием, да и все. А к каждому празднику на деревне – свой костюмчик с иголочки. Гардеробчик «тяжелел» вместе с награждениями. Галина Касымакунова:

Меня руководство нашего хозяйства так уважает, мне надо ехать на собрание в район, так надо же и выглядеть.

И даже в обычный рабочий день телятница на высоте. Любовь к красоте раскрывается и в чудесном цветнике и в радужной вышивке. Одним словом, хозяюшка на все руки.

Галина Касымакунова:

Собачка наша старенькая, я ей есть варю и себе.

Огород и хозяйство также держит в тонусе. Соседи обожают приходить к Галине Александровне просто поговорить по душам.

Анастасия Макеева:

Вы все время говорите, что все хорошие, но в жизни же разные люди попадаются.