Что грозит за парковку на зелёной зоне – объяснил начальник ГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске парковочный переполох. Повсеместно вводятся платные стоянки, ужесточается контроль за оплатой, а некогда популярные абонементы отменили. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Платные парковки – какие новшества ожидают автолюбителей в Беларуси

Ольга Бурлакова, ведущая:

Можно небольшое уточнение по поводу зеленой зоны? Считается среди обывателей, что если зона в данный момент действительно зеленая, то есть растет травка или клумба – значит, нельзя парковаться. Но если покрыта снегом уже – значит, она не зеленая. Повредить как-то почву и растения нельзя – значит, в принципе, парковаться можно.