Что грозит за парковку на зелёной зоне – объяснил начальник ГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске парковочный переполох. Повсеместно вводятся платные стоянки, ужесточается контроль за оплатой, а некогда популярные абонементы отменили. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Платные парковки – какие новшества ожидают автолюбителей в Беларуси
Ольга Бурлакова, ведущая:
Можно небольшое уточнение по поводу зеленой зоны? Считается среди обывателей, что если зона в данный момент действительно зеленая, то есть растет травка или клумба – значит, нельзя парковаться. Но если покрыта снегом уже – значит, она не зеленая. Повредить как-то почву и растения нельзя – значит, в принципе, парковаться можно.
Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Мнение это ошибочное. Все равно это будет относиться к зеленой зоне, потому что на нем произрастают зеленые насаждения, трава в том числе. Соответственно, за парковку в таких местах предусмотрена ответственность. Мало того, что административная, которая может быть в виде предупреждения либо штрафа одной базовой величины. Если легковой автомобиль, то одна базовая величина – штраф. Но не надо забывать, что есть еще гражданско-правовая ответственность за причинение вреда окружающей среде, в который может включаться повреждение насаждений и восстановление этого газона, что составит немалую сумму в последующем.
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