Состязание артиллеристов проходит на Обуз-Лесновском полигоне. Что в программе?

Новости Беларуси. На Обуз-Лесновском полигоне прошел первый этап состязания артиллеристов. За право называться лучшими боролись батареи самоходных систем «Акация» и «Гиацинт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Русецкий, начальник отдела управления ракетных войск и артиллерии:

Мы проводим соревнования на звание лучшего артиллерийского дивизиона в ракетных войсках и артиллерии Вооруженных Сил. Соревнования проводятся на завершающих этапах подготовки дивизионов в учебном полугодии. Цель, которую мы ставим перед соревнованиями, – это оценить уровень подготовки артиллерийских дивизионов, причем лучших дивизионов в оперативных командованиях, в частях центрального подчинения, повысить слаженность подразделений, повысить навыки в работе командиров артиллерийских подразделений по управлению своими подразделениями и их огнем.

Кирилл Бондарук, наводчик орудия:

Самое главное – это точность наводки и скорость наводки. То есть, когда я получаю угломеры, я должен его выставить, быстро навестись и точно отстреляться.