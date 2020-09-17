Прямой эфир

Состязание артиллеристов проходит на Обуз-Лесновском полигоне. Что в программе?

17 сентября 2020 13:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На Обуз-Лесновском полигоне прошел первый этап состязания артиллеристов. За право называться лучшими боролись батареи самоходных систем «Акация» и «Гиацинт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состязание артиллеристов проходит на Обуз-Лесновском полигоне. Что в программе?-1

Сергей Русецкий, начальник отдела управления ракетных войск и артиллерии:
Мы проводим соревнования на звание лучшего артиллерийского дивизиона в ракетных войсках и артиллерии Вооруженных Сил. Соревнования проводятся на завершающих этапах подготовки дивизионов в учебном полугодии. Цель, которую мы ставим перед соревнованиями, это оценить уровень подготовки артиллерийских дивизионов, причем лучших дивизионов в оперативных командованиях, в частях центрального подчинения, повысить слаженность подразделений, повысить навыки в работе командиров артиллерийских подразделений по управлению своими подразделениями и их огнем.

Состязание артиллеристов проходит на Обуз-Лесновском полигоне. Что в программе?-4

Кирилл Бондарук, наводчик орудия:
Самое главное это точность наводки и скорость наводки. То есть, когда я получаю угломеры, я должен его выставить, быстро навестись и точно отстреляться.

Состязание артиллеристов проходит на Обуз-Лесновском полигоне. Что в программе?-7

В программе соревнований – многокилометровые марши, отработка нормативов и выполнение огневых задач с закрытых позиций и прямой наводкой.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Сергей Русецкий # Кирилл Бондарук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы не хотим отсиживаться, читая только Telegram-каналы». Что говорят белорусы у польского посольства в Минске
17 сентября 2020 12:21

«Мы не хотим отсиживаться, читая только Telegram-каналы». Что говорят белорусы у польского посольства в Минске

Армен Гаспарян: с такой оппозицией Александру Лукашенко ничего не страшно ещё лет 70
17 сентября 2020 11:47

Армен Гаспарян: с такой оппозицией Александру Лукашенко ничего не страшно ещё лет 70

Занятия по географии, астрономии проводят на свежем воздухе. Как обучают детей в одной из школ под Минском
17 сентября 2020 10:49

Занятия по географии, астрономии проводят на свежем воздухе. Как обучают детей в одной из школ под Минском