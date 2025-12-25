По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, иноагенты исказили ее комментарии о рождественском освещении в Европе. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее иностранные СМИ, признанные иноагентами в РФ, исказили слова Захаровой о рождественском освещении в Европе, отметив, что она якобы предсказала полное отсутствие рождественской иллюминации. Она же отметила, что огни и елки в Европе есть, но в меньших масштабах из-за высоких цен на электроэнергию.

«И тут же иноагентская наша братия начинает, современным языком говоря, «подхрюкивать подсвинкам» о том, что это все неправда, и вот посмотрите, какие елки. Да, елки есть, но вы проверьте, как и кем в Берлине эти елки оплачены», – сказала она.

По ее мнению, в ряде городов расходы на праздничные украшения покрывают сами жители и предприятия. Захарова заметила, что такие усилия свидетельствуют о стремлении европейцев сохранить традиции, несмотря на материальные трудности, и сопоставила это с такими примерами неуважительного обращения с символами культуры, как на открытии Олимпиады 2024 года в Париже.

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