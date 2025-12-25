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Храм в Будславе принимает верующих со всех уголков Беларуси

25 декабря 2025 10:48
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Нам очень повезло, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. Все конфессии живут здесь в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. Об этом заявил Александр Лукашенко в феврале 2025 года на встрече с представителями религиозных конфессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Храм в Будславе принимает верующих со всех уголков Беларуси-2

Тогда же глава государства упомянул будславский храм, назвав его важной историко-культурной ценностью Беларуси и духовным центром. К слову, сегодня в храме Будслава по-настоящему празднично. Верующие из разных уголков страны приехали туда, чтобы вместе разделить радость. 

Там с вечера не смолкают песнопения. В молитвах христиане вспоминают событие, изменившее ход истории, рождение младенца Иисуса. Для многих посещение рождественской службы – это уже добрая семейная традиция. 

Храм в Будславе принимает верующих со всех уголков Беларуси-4

Атмосфера торжественная в костеле. Всегда очень приятно находиться рядом с верующими людьми, которые в свои праздники как-то позитивно настроены.

Храм в Будславе принимает верующих со всех уголков Беларуси-6

Ксендз Алексей Романчук, настоятель Национального санктуария Матери Божьей Будславской:
Гэта вялікае свята, вялікі ўрачысты дзень, калі мы ўзгадываем прышэсце сына Божага ў гэтай свет. І схіляемся перад яселькамі віфліемскімі, згадваючы таямніцу пачатку нашага адкуплення. Мы як хрысціяне верым, што ён стаўся адным з нас і прыйшоў у гэты свет такім звычайным спосабам, як нараджэння сям'і.

Храм в Будславе принимает верующих со всех уголков Беларуси-8

В рождественские праздники костелы по всей стране украшены по-особому. Сцену Рождества воссоздают с помощью вертепов. Традиции уже около восьми столетий.

# Рождество

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