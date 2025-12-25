Храм в Будславе принимает верующих со всех уголков Беларуси

Нам очень повезло, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. Все конфессии живут здесь в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. Об этом заявил Александр Лукашенко в феврале 2025 года на встрече с представителями религиозных конфессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда же глава государства упомянул будславский храм, назвав его важной историко-культурной ценностью Беларуси и духовным центром. К слову, сегодня в храме Будслава по-настоящему празднично. Верующие из разных уголков страны приехали туда, чтобы вместе разделить радость.

Там с вечера не смолкают песнопения. В молитвах христиане вспоминают событие, изменившее ход истории, рождение младенца Иисуса. Для многих посещение рождественской службы – это уже добрая семейная традиция.