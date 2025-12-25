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В Польше резко увеличилось число ДТП

25 декабря 2025 10:57
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Праздничные дни в Польше оказались совсем не радостными. В стране резко увеличилось число происшествий. Только за сутки семь человек погибли в ДТП, еще несколько десятков пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Национального управления полиции Польши, сесть за руль под градусом отважились более 12 тысяч водителей. Около 500 из них были задержаны. К слову, нетрезвая тенденция уже привычна для страны. В прошлом году в это же время к ответственности привлекли около 350 водителей.

# Авария

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