В Польше резко увеличилось число ДТП

Праздничные дни в Польше оказались совсем не радостными. В стране резко увеличилось число происшествий. Только за сутки семь человек погибли в ДТП, еще несколько десятков пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Национального управления полиции Польши, сесть за руль под градусом отважились более 12 тысяч водителей. Около 500 из них были задержаны. К слову, нетрезвая тенденция уже привычна для страны. В прошлом году в это же время к ответственности привлекли около 350 водителей.