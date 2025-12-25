Платные парковки – какие новшества ожидают автолюбителей в Беларуси

Михаил Филиппов, директор государственного учреждения «Парковки столицы»:

Дело в том, что 2025 год вообще знаковый для нас как для государственного объединения «Гаражи, автостоянки и парковки», также и для государственного учреждения «Парковки столицы». Наконец внесены изменения в наш указ № 589, откуда убрали такую формулировку как «оборудование с запирающими устройствами». То бишь уже улично-дорожная сеть – это открытые паковки, не должна быть с запирающими устройствами. Поэтому уже для того, чтобы нам плодотворно трудиться на благо города есть все нормы. Есть постановление Совета министров. Есть два решения и сегодня состоялось третье решение тоже знаковое для города – все-таки абонементы у нас будут. Информация будет размещена на сайте соответствующая, также мы будем в СМИ рассказывать, где, какие эти абонементы будут. Вводить платность центральной части города – это, конечно, нужно делать, потому что город перенасыщен. Центральная часть города просто перенасыщена транспортом. У нас прекрасно работает в городе общественный транспорт. Нужно стимулировать людей пользоваться общественным транспортом. Если хочешь приехать в центральную часть города, соответственно, нужно заплатить. Поэтому в настоящее время у нас имеется все для того, чтобы плодотворно трудиться.

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