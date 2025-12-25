В Эстонии стремительно растёт безработица

В Эстонии стремительно растет безработица. Согласно статистике, в стране незаняты более 44 тысячи человек, то есть более 6 % трудоспособного населения. Эксперты связывают плачевное состояние на рынке труда с высокой инфляцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К тому же в условиях рецессии и неопределенности эстонцы не решаются заводить детей. За 11 месяцев в стране родилось всего 8,5 тысячи детей, что на 5 % меньше, чем годом ранее. В итоге Эстония одновременно теряет и рабочие руки, и будущих налогоплательщиков, а значит, завтра платить пенсии будет просто не из чего.