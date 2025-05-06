С 10 мая закрывается движение по мосту на пересечении Голодеда и Свислочской в Минске

В столице активно развивается и модернизируется транспортная инфраструктура. В ближайшее время приступят к обновлению моста, соединяющего улицу Голодеда с улицей Свислочской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Движение по путепроводу закроют с 10 мая. Ремонт плановый. Будут заменены все балки. Опорные части отремонтируют с последующим увеличением несущей способности путепровода. Завершить работы планируют до конца года.