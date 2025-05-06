Прямой эфир

С 10 мая закрывается движение по мосту на пересечении Голодеда и Свислочской в Минске

06 мая 2025 18:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В столице активно развивается и модернизируется транспортная инфраструктура. В ближайшее время приступят к обновлению моста, соединяющего улицу Голодеда с улицей Свислочской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 10 мая закрывается движение по мосту на пересечении Голодеда и Свислочской в Минске-2

Движение по путепроводу закроют с 10 мая. Ремонт плановый. Будут заменены все балки. Опорные части отремонтируют с последующим увеличением несущей способности путепровода. Завершить работы планируют до конца года.

С 10 мая закрывается движение по мосту на пересечении Голодеда и Свислочской в Минске-4

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
Вероятные объездные пути по улице Ташкентской либо (кому удобно) МКАД, по наружному кольцу. Данный путепровод планируем сделать быстро, до конца года открыть движение.

В столице проходит масштабная модернизация путепроводов. В течение года обновят около 6 сооружений. В ходе работ выполняют усиление конструкций, ремонт опор, укладывают новый асфальт. Всего за четыре года реконструировали более 20 сооружений. 

# Дорожное движение # Сергей Панев

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске для ветеранов Великой Отечественной провели персональные парады Победы
06 мая 2025 18:13

В Минске для ветеранов Великой Отечественной провели персональные парады Победы

ЦИК и Мининформ вручили награды сотрудникам СМИ
06 мая 2025 18:05

ЦИК и Мининформ вручили награды сотрудникам СМИ

Издание «Газетные строки читая сердцем. 1945» презентовали в Национальной библиотеке Беларуси
06 мая 2025 17:56

Издание «Газетные строки читая сердцем. 1945» презентовали в Национальной библиотеке Беларуси