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В Минске для ветеранов Великой Отечественной провели персональные парады Победы

06 мая 2025 18:13
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Знамена, оркестр и торжественный марш – красивая и трогательная майская традиция. В преддверии Дня Победы по всей стране ветераны Великой Отечественной войны принимают персональные мини-парады в своих дворах. На этот раз песни военных лет исполнил заслуженный оркестр минской милиции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске для ветеранов Великой Отечественной провели персональные парады Победы-2

Одна на всех, мы за ценой не постоим. В преддверии 9 Мая в своих дворах ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления и настоящие мини-парады: военные марши, гимны и патриотические песни переносят в далекие 40-е.

В Минске для ветеранов Великой Отечественной провели персональные парады Победы-4

Михаил Волков, участник Великой Отечественной войны:
Это очень приятно, это мои годы. В парках, на танцевальных площадках только оркестры были. Он поднимает дух.

В Минске для ветеранов Великой Отечественной провели персональные парады Победы-6

Легендарные мелодии и звуки оркестра звучат на всю округу. Все знают, здесь живет человек-легенда, чей китель по праву украшают десятки наград. Михаил Адамович Волков встал на защиту Родины, когда ему было 13 лет. Малолетний узник войны, участник партизанского движения, обладатель медалей «За отвагу» и «Ветеран труда». Сегодня Михаилу Адамовичу – 97. Но тот жаркий июль, когда в его деревню пришла война, герой помнит до мельчайших подробностей.

Подробнее в видео.

# Великая Отечественная война

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