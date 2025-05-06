В Минске для ветеранов Великой Отечественной провели персональные парады Победы

Знамена, оркестр и торжественный марш – красивая и трогательная майская традиция. В преддверии Дня Победы по всей стране ветераны Великой Отечественной войны принимают персональные мини-парады в своих дворах. На этот раз песни военных лет исполнил заслуженный оркестр минской милиции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одна на всех, мы за ценой не постоим. В преддверии 9 Мая в своих дворах ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления и настоящие мини-парады: военные марши, гимны и патриотические песни переносят в далекие 40-е.

Михаил Волков, участник Великой Отечественной войны:

Это очень приятно, это мои годы. В парках, на танцевальных площадках только оркестры были. Он поднимает дух.