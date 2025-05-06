ЦИК и Мининформ вручили награды сотрудникам СМИ

Среди награжденных представители различных медиа. Все они активно освещали прошедшие в Беларуси избирательные кампании и работу ЦИК: профессионально рассказывали об основных электоральных этапах, делились экспертными мнениями, помогали избирателям разобраться во всех нюансах. Напомним, для работы на выборах Президента Беларуси были аккредитованы более 800 представителей СМИ, в том числе свыше 300 иностранных.

В канун профессионального праздника Дня работников радио, телевидения и связи в Центризбиркоме отметили сотрудников СМИ, которые внесли весомый вклад в укрепление электорального суверенитета и информационной безопасности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

В преддверии профессионального праздника и юбилейного Дня Победы получить оценку своего труда особенно почетно. Что касается работы в период избирательной кампании, то она отличается высокой оперативностью. Надеюсь, особый вклад в формирование электоральной грамотности внесла наша рубрика «Понятно про выборы». Новостные выпуски были наполнены прямыми эфирами. Мы работали на избирательных участках и в информационном центре, все, чтобы наши зрители получали оперативную информацию, а наша страна становилась еще краше.

Почетные награды вручили председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко и министр информации Марат Марков. Сразу несколько представителей СМИ удостоены знака «Отличник телевидения и радио». Среди них и наш коллега Денис Рачко, директор технической дирекции.

Благодаря профессиональному подходу к работе растет и уровень доверия к государственным средствам массовой информации. Люди прекрасно понимают, где искать достоверную информацию, подчеркнул профильный министр.