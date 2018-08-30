«К нам стремятся попасть»: 30 августа 400 первокурсников Академии МВД приняли присягу

Новости Беларуси. Более 400 первокурсников Академии МВД 30 августа приняли присягу. Торжественный ритуал прошел на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди молодых курсантов – будущие криминалисты, пограничники, эксперты по финансовым преступлениям. Все они уже прошли курс молодого бойца. На пути к лейтенантским погонам и диплому о высшем юридическом образовании ребятам предстоит четыре года не только учиться, но и нести службу в Академии МВД. Все они с момента зачисления считаются сотрудниками органов внутренних дел.

Юлия Хомякова, курсант Академии МВД:

С детства я мечтала стать сотрудником правоохранительных органов. Далее я поступила в Витебское кадетское училище, где меня подготовили в моральном и физическом плане.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

К нам стремятся попасть. У нас достаточно высокий конкурс поступления, плюс очень серьезная школа. Это полное государственное обеспечение, это мощнейший профессорско-преподавательский состав, новейшие дисциплины, оборудование учебное и практическое, это стажировки в самых лучших подразделениях Министерства внутренних дел.