С 1 сентября в Беларуси снизятся ставки ввозных таможенных пошлин

Новости Беларуси. С 1 сентября произойдет очередное снижение ставок ввозных таможенных пошлин. Об этом сегодня шла речь на Коллегии Государственного таможенного комитета.

Сегодня активно внедряется автоматический выпуск товара. Это позволило сократить время оформления экспортных деклараций до 1 минуты. Кроме того, активно используются приграничные транспортно-логистические центры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

В ближайшее время мы объединим в единую локальную сеть все комплексы, которые работают у нас в стране, в целях возможности работать консилиумом. Например, в том случае, когда инспектор, работая в Бресте, сомневается: в том или ином грузовом помещении находится товар, который нужно обязательно в ручном режиме досмотреть, – он может посоветоваться со своим коллегой.