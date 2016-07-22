В связи с деноминаций в Беларуси активизировались мошенники

Новости Беларуси. Белорусы только привыкают к новым купюрам и звону монет в своих карманах, а мошенники пытаются воспользоваться их неопытностью. Под видом новых монет в обращение пытаются «просочиться» российские и советские копейки. Речь идет о незначительных суммах, поэтому в правоохранительные органы потерпевшие не обращаются.

За белорусские копейки и рубли выдают российские монеты, украинскую гривну и даже польский злотый. В одном только Бресте были зафиксированы десятки подобных случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Ефимович, водитель маршрутного такси:

50 копеек Украины – это все-таки 5 тысяч белорусских – внушительная сумма. Я так считаю, что, скорее всего, специально все это делается.

Анна Кузьмич, продавец:

В один день я даже слышала, что у одного продавца было даже разные купюры сразу трех разных стран.