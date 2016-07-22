В Минске состоялось торжественное вручение погон сотрудникам МВД

Новости Беларуси. Кодекс чести. В столице прошла церемония вручения погон сотрудникам МВД. Знаковое событие для офицеров состоялось в зале Победы музея истории Великой Отечественной войны. В торжественной обстановке им было присвоено звание полковника. Для них организовали экскурсию.

А завершилась церемония возложением цветов к стеле «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Ткач, заместитель командира 7-ой отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Присвоение воинского звания – это всегда волнительный момент. Воинское звание полковника – высшая категория награды для офицера. Полковник – это, в первую очередь, заслуга коллектива, в котором я прохожу службу, и доверие руководства страны.