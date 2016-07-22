Мутная история: как пенсионерке навязали ненужный фильтр для воды и что делать в таких ситуациях

Чтоб напоить верблюда надо 250 литров воды, человеку достаточно пол-литра. Мутная история, в которую попала героиня этого сюжета, одновременно и проста, и замысловата. И разобраться в ней реально не просто.

Простое, но незаменимое химическое соединение – вода, сделало незабываемой жизнь минчанки Регины Гостилович. А дело было так: одним погожим летним днём, пока пенсионерка занималась хозяйством, в квартиру позвонили нежданные гости.

Регина Гостилович:

Приходит такая вот молодая, красивая женщинка. Поздоровалась и мне заявила, что она инженер водо… какой-то службы, и мне говорит, что вредная вода у нас, нехорошая. А я говорю, что у нас всегда делают пробы, и все говорят, что у нас очень хорошая вода.

Красивая женщина пришла с компаньоном, назвалась директором «Инженерной службы по водоснабжению» и с порога сообщила, что трубы в старом доме Регины Станиславовны никуда не годятся и их пора менять. Дело оказало настолько срочным, что буквально через двадцать минут доверительной беседы хозяйка квартиры неожиданно стала обладательницей нового фильтра воды.

Регина Гостилович:

Я не видела этой штучки, и никто у меня не спросил, ставить или не ставить её. Меня уже перед фактом поставили. Пришла, поглядела, заплакала. Потому что обида: старых так можно развести

Воспользовавшись замешательством бабушки, предприимчивая директор «Инженерной службы по водоснабжению» проворно предложила Регине Станиславовне подписать договор на установку фильтров стоимостью 620 рублей. Причём, половину суммы хозяйка отдала сразу. Вот так дюжина росчерков пера в миг почти обанкротили пенсионерку.

Регина Гостилович:

Я подписывала 12, наверное, раз. 12 подписей я поставила. Что писала там? Ну, какие-то деньги… Не помню уже, сколько денег, абсолютно

Анатолий Гостилович, сын:

Со слов матери, когда она всё это рассказывала, я всё прекрасно понял. А когда ещё глянул, что поставили в туалете. Это, вообще, какой-то нонсенс!

Анатолий Гостилович, сын:

Вот сейчас я вам покажу это чудо техники, которое было установлено фирмой ООО «Инженерная служба по водоснабжению». Это очень интересно. Проходите, пожалуйста.

По легенде, чудо-аппарат превращает загрязнённую, хлорированную, вредную воду в минерализированный кристальный состав. Чтобы убедить жертву в том, что фильтр действительно необходим, торговцы используют приёмы убеждения, запугивания и даже школьные опыты седьмого класса. И ведь работает!

Анатолий Гостилович, сын:

Ну да, вода, вроде, течёт. Но кто ей будет пользоваться? Никто ей не пользуется, естественно. И она никому здесь не нужна

Сообразив, что попалась на удочку ушлых дельцов, Регина Станиславовна вскоре горько пожалела, что отдала более трёхсот рублей за ненужную вещь и осталась должна ещё триста. На помощь кинулись родственники, однако общение с директором «Инженерной службы по водоснабжению» не привело к компромиссу.

Анатолий Гостилович, сын:

Вчера, буквально, я дозвонился ей. Ну, видимо, она была, потому что представилась, как другая сотрудница, не она, якобы. И вот, я поговорил с ними, говорю: «Такая ситуация, так и так…» Она говорит: «Так подпись же поставили!»

И действительно, как бы ни было, по человечески, жаль обманутую пенсионерку, закон суров. И если взрослый, вменяемый человек даёт письменное согласие на то, чтобы его одурачили, желающие этим воспользоваться непременно найдутся.

Марина Авсянникова, адвокат:

Она его подписала, что действительно ей было установлено оборудование, она его приняла, факт того, что она оплатила, подтверждает, что она приняла это оборудование и согласилась с тем, что его установили. Поэтому говорить о том, что здесь какие-то существенные недостатки есть в условиях договора, по которым мы можем его расторгнуть, нет. Здесь сама обстановка и условия заключения договора должны оспариваться, я считаю. Здесь мы говорим либо о заблуждении, либо об обмане, однозначно. В зависимости от того, как они преподнесли ей эту информацию изначально, до подписания договора.

Проще говоря, для Регины Станиславовны у закона есть две новости: хорошая и плохая. Да, договор на установку ненужного фильтра подписан, а значит, сделка считается законной, но покупатель имеет право расторгнуть договор и вернуть фильтр, а это освобождает его от обязательств выплачивать остаток стоимости и даёт возможность вернуть уже выплаченную сумму.

Марина Авсянникова, адвокат:

С чего необходимо начать, это, прежде всего, написать претензию продавцу, что: «Да, Вы приходили, Вы меня ввели в заблуждение, обманули. Я не собиралась это оборудование покупать, хотела только посмотреть, а Вы, не спрашивая, установили, выставили счёт, а я, в силу своего возраста, растерялась и подписала. Прошу расторгнуть договор и вернуть мне уплаченные деньги. Забирайте своё оборудование». Соответственно, не отвечает сторона, либо отвечает: «Извините, нет, платите дальше», – следующий шаг: идти в суд и ссылаться на статьи ГК о том, что действительно была сделка совершена под влиянием заблуждения, либо обмана.

Уж сколько раз твердили миру: «Не открывайте двери незнакомым людям! Фильтры для очистки воды, одеяла из верблюжьей шерсти, «незаменимые» наборы посуды. Про убедительных, но сомнительных торговцев слышал, пожалуй, каждый второй. Но они всё ещё умудряются заработать на доверчивых людях с мягким характером. Таких, как пенсионеры.

Регина Гостилович:

А я не могу за себя постоять. Вот такая моя дурная голова. Не сказать, чтоб я из-за этого сильно страдала, но неприятности бывают. Вот возьмите теперь: и денег жалко, и это ненужная совершенно вещь. Ничего не сделаешь с моей головой дурной. Я какая-то стеснительная очень. Мне кажется, я если откажу, так это уже какой-то позор будет, или что

В настоящее время Генеральная прокуратура заинтересовалась продавцами, которые настойчиво «предлагают» белорусам ненужные товары, и это обнадёживает. Лучший способ противостоять таким продавцам – избегать контакта с ними. Юристы советуют не впускать торговцев в квартиру, ведь они отличные, специально натренированные психологи. Человек, во время контакта с ними находится в ступоре, а когда приходит в себя, становится слишком поздно.

Вот уж действительно, наша жизнь очень похожа на рынок (не путать с базаром) Если совесть дешевеет, то проигрывают те, у кого она есть. Жизнь покажет, кто проиграл в этой мутной истории. В любом случае наша героиня получила хороший урок не только физики, но и человеческой порядочности.